"المسيعيد" يدشن الحملة التوعوية "ودّع السمنة" في "حائل"

وأوضحت "صحة حائل"، أن الحملة تأتي بتنظيم من إدارة الصحة العامة، بالتعاون مع إمارة المنطقة، وتجمع حائل الصحي، وفرع وزارة الرياضة، وأمانة حائل، وبمشاركة من القطاع الصحي الخاص، والجمعيات الصحية غير الربحية.