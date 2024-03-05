"المسيعيد" يدشن الحملة التوعوية "ودّع السمنة" في "حائل"

دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، الاثتين، الحملة التوعوية "ودّع السمنة"؛ للتوعية بمخاطر السمنة، واتباع أنماط حياة صحية وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي.
وتنظم هذه الحملة بالتزامن مع "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"، في منتزه وممشى حديقة الأمير عبدالعزيز بن سعد.
وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى الفرد داخل المجتمع بأسباب ومخاطر السمنة وطرق الوقاية منها، والتعريف بأهمية اتباع نمط حياة صحي.
كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة السمنة، للتعاون والمساهمة في إيجاد حلول للحد من مخاطر هذا المرض.
وأوضحت "صحة حائل"، أن الحملة تأتي بتنظيم من إدارة الصحة العامة، بالتعاون مع إمارة المنطقة، وتجمع حائل الصحي، وفرع وزارة الرياضة، وأمانة حائل، وبمشاركة من القطاع الصحي الخاص، والجمعيات الصحية غير الربحية.
وتتضمن الحملة، تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية عن السمنة، مثل: الكشف المبكر، والتعريف بتأثيراتها السلبية على الصحة عمومًا ولكل الأعمار.
إلى جانب إجراء بعض الفحوصات للزوار كقياس الوزن والطول للرجال والأطفال. فيما خصصت الحملة ركنًا للنساء للتوعية بهذا المرض.