6.3 ملايين ريال مكافآت أكتوبر لـ 15 ألف طالب وطالبة بالطائف.. الصرف غدًا

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن المكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، إضافة إلى طلاب القرى النائية وطلاب المعهد العلمي.