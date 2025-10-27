6.3 ملايين ريال مكافآت أكتوبر لـ 15 ألف طالب وطالبة بالطائف.. الصرف غدًا

تودع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر 2025م، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر أكتوبر، بإجمالي يتجاوز 6.3 ملايين ريال، يستفيد منها 15,226 طالبًا وطالبة.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن المكافآت تشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وذوي الإعاقة، وأبناء المعلمين المتوفين، إضافة إلى طلاب القرى النائية وطلاب المعهد العلمي.
وأشار "الغامدي" إلى حرص الإدارة على إنجاز إجراءات الصرف في الوقت المحدد، داعيًا لأبنائه وبناته الطلاب بالتوفيق والنجاح.