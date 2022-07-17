353 ألف عبوة ماء وزعتها جمعية أيتام جدة على ضيوف الرحمن

وأشار "ناقرو" إلى أن الجمعية حرصت على خدمة الحجيج وتقديم الخدمات لهم، فقامت بتنفيذ مبادرة (سقيا الماء) ووزعت 8840 كرتون ماء فيه أكثر من 353600 عبوة ماء، بالإضافة إلى توزيع 12150 وجبة غذائية متنوعة الأصناف لضيوف الرحمن، ووفرت هذه المنتجات بالتعاون مع أهل الخير والجهات المانحة لإعاشة الحاج وتوفير متطلباته.