353 ألف عبوة ماء وزعتها جمعية أيتام جدة على ضيوف الرحمن

وزعت جمعية رعاية الأيتام بجدة، 353600 عبوة ماء ضمن مشروع سقيا الماء على ضيوف الرحمن، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد ناقرو، أن موسم الحج شهد ارتفاعًا في درجة الحرارة؛ مما يعني حاجة حجاج بيت الله الحرام إلى ما يخففها عنهم ويعينهم على أداء مناسكهم.
وأشار "ناقرو" إلى أن الجمعية حرصت على خدمة الحجيج وتقديم الخدمات لهم، فقامت بتنفيذ مبادرة (سقيا الماء) ووزعت 8840 كرتون ماء فيه أكثر من 353600 عبوة ماء، بالإضافة إلى توزيع 12150 وجبة غذائية متنوعة الأصناف لضيوف الرحمن، ووفرت هذه المنتجات بالتعاون مع أهل الخير والجهات المانحة لإعاشة الحاج وتوفير متطلباته.