"خواجي" و"بلعوص" يلتقيان مدير منفذ الربع الخالي لبحث التعاون بخدمة ضيوف الرحمن

وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الربع الخالي. وتم التطرق لمشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنفذَيْ البطحاء وسلوى وجسر الملك فهد الحدودي خلال مواسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ، وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج، وذلك بتفعيل جهاز البث التوعوي (مبرور) عبر تقنية wifi، الذي يمكنهم من الدخول إلى صفحة الحج والعمرة والزيارة؛ للاستفادة من منتجات الرئاسة العامة التوعوية، المقروءة والمسموعة والمرئية.