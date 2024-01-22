"خواجي" و"بلعوص" يلتقيان مدير منفذ الربع الخالي لبحث التعاون بخدمة ضيوف الرحمن

زار المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ محمد بن مروعي خواجي، يرافقه الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، مدير منفذ الربع الخالي فارس بن سليمان البلوي. كما التقيا مدير جوازات المنفذ العقيد سلطان بن مبارك العرجاني، ومدير حرس الحدود بالمنفذ الرائد نايف بن سعد المطيري.
وجرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الربع الخالي. وتم التطرق لمشاركة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنفذَيْ البطحاء وسلوى وجسر الملك فهد الحدودي خلال مواسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ، وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للتوعية التفاعلية المستدامة في أعمال الحج، وذلك بتفعيل جهاز البث التوعوي (مبرور) عبر تقنية wifi، الذي يمكنهم من الدخول إلى صفحة الحج والعمرة والزيارة؛ للاستفادة من منتجات الرئاسة العامة التوعوية، المقروءة والمسموعة والمرئية.
فيما أشاد "خواجي" بهذه الأعمال الكبيرة في تطوير المشاركات، والاستثمار المتميز للتقنية في المجال التوعوي لأعمال الحج والعمرة والزيارة، التي تأتي بتوجيه ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في ظل دعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز -حفظهما الله وأيدهما-.