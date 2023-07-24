أمين جازان يناقش مع مدير مرور المنطقة إجراءات السلامة المرورية

ونوه "الغزواني"، إلى الجهود المبذولة من إدارة مرور المنطقة؛ لنشر الوعي المروري، وتوفير سبل السلامة الضرورية في الطرق، كممرات المشاة، وتسخير التقنية فيما يعود نفعه على المارة، مثمنًا التعاون المثمر بين الأمانة والمرور.