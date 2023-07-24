أمين جازان يناقش مع مدير مرور المنطقة إجراءات السلامة المرورية

ناقش أمين منطقة جازان م. يحيى الغزواني، مع مدير المرور بالمنطقة العقيد علي بن سعيد المالكي، اليوم الاثنين، الإجراءات المشتركة لأهمية السلامة المرورية.
واطلع أمين المنطقة على خطط إدارة السلامة المرورية وجهودها والبرامج والحملات المنفذة العام الماضي، لتوفير الأمن المروري لمستخدمي الطرق، وتحقيق كل ما من شأنه حفظ الأرواح وحماية الممتلكات، وخفض نسبة الحوادث المرورية.
ونوه "الغزواني"، إلى الجهود المبذولة من إدارة مرور المنطقة؛ لنشر الوعي المروري، وتوفير سبل السلامة الضرورية في الطرق، كممرات المشاة، وتسخير التقنية فيما يعود نفعه على المارة، مثمنًا التعاون المثمر بين الأمانة والمرور.
وأكد "الغزواني"، أهمية التوعية المرورية للحد من الحوادث والتي تساهم في سلامة مستخدمي الطرق، وبذل جميع الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ودعم السلوك الإيجابي للسائقين وتعديل الممارسات الخاطئة التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.