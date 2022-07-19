جدة.. ضبط مستودعين بحي الحرازات لمخالفتهما الاشتراطات الصحية

كما أكد أن أمانة جدة، تعمل على رصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.