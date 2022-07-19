جدة.. ضبط مستودعين بحي الحرازات لمخالفتهما الاشتراطات الصحية

قال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة المهندس عمرو الدقس، اليوم الثلاثاء، إن فرق الرقابة ضبطت خلال جولاتها الميدانية بحي "الحرازات" مستودعين لتخزين المواد الغذائية يتبعان لأحد مراكز العروض الشهيرة، بعد رصد أغذية منتهية الصلاحية ولمخالفتهما للاشتراطات البلدية والصحية.
وأضاف: اتضح عدم توفر رخصة نظامية وعدم وجود لوحة إرشادية، فضلاً عن سوء حفظ المواد الغذائية وتخزين مواد منتهية الصلاحية.
وأوضح "الدقس" أن فرق الأمانة رصدت عمارة سكنية بحي البغدادية حولتها عمالة إلى مستودع لتخزين المواد الغذائية والمنظفات؛ حيث جرى مصادرة 620 كجم من المضبوطات.
كما أكد أن أمانة جدة، تعمل على رصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.