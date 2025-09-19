"كفى" تقنع 100 شاب بالإقلاع عن التبغ في كلاسيكو الأهلي والهلال

في خطوة توعوية لافتة، نجحت جمعية "كفى" بجدة في إقناع 100 شاب من جماهير كلاسيكو الأهلي والهلال بالإقلاع عن التبغ، خلال مشاركتها في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وقدمت الجمعية عبر مختصيها وفريقها التوعوي أكثر من 700 استشارة طبية للجماهير من الجنسين، ضمن برنامجها "ملاعبنا نقية"، الذي انتشر فيه 14 متطوعًا من الجمعية في مداخل الاستاد الرياضي، مستهدفين توعية أكثر من 20 ألف مشجع.
وأوضح مدير عام الجمعية بمنطقة مكة المكرمة، إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن معارض الجمعية وعيادتها المتنقلة شهدت تفاعلًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن 100 شاب حرصوا على الحصول على عنوان الجمعية لبدء رحلة العلاج من التبغ.
وقدم "الحمدان" شكره لشركاء الجمعية، ممثلين في فرع وزارة الرياضة ورابطة دوري المحترفين، على دعمهم وتعاونهم في إنجاح البرنامج، وإتاحة الفرصة لنشر التوعية داخل المجتمع الرياضي.