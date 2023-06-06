خلال جولاتها الرقابية.. بلدية الحصاة تراقب المنشآت الغذائية والمطاعم وتغلق المخالف منها

أسفرت جولة تفتيشية نفذها مراقبو صحة البيئة ببلدية الحصاة التابعة لأمانة منطقة الرياض، عن إغلاق أحد البوفيهات بعد رصد مخالفة عليها تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.