خلال جولاتها الرقابية.. بلدية الحصاة تراقب المنشآت الغذائية والمطاعم وتغلق المخالف منها

أسفرت جولة تفتيشية نفذها مراقبو صحة البيئة ببلدية الحصاة التابعة لأمانة منطقة الرياض، عن إغلاق أحد البوفيهات بعد رصد مخالفة عليها تتعلق بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية.
وتأتي هذه الجولات بمتابعة من رئيس البلدية المهندس رائد العجرفي.
وشملت الجولات المنشآت الغذائية والمطاعم والبوفيهات، وتم التأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء للمواد الغذائية المعروضة والمستخدمة في إعداد الأطعمة، ورصد عدد خمس مخالفات صحية أخرى.
وأكدت البلدية أن الجولات الرقابية ستتواصل بكثافة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، ويتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.