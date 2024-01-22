جمعية "تآلف" تُنفذ مبادرة لتأكيد أن "العائلة هي الأمان الدائم"

نفّذت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية "تآلف" بمحافظة عنيزة، مبادرة "ألفة"، بالتعاون مع أحد المقاهي.
جاء ذلك بتوزيع 500 كوب، تحتوي على رسائل توعوية، تؤكد أن "العائلة هي الأمان الدائم"؛ تعزيزًا لدور الأسرة ومدى أهميتها في استقرار المجتمع.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالرحمن الفنيخ: "إن المبادرة تهدف إلى الاعتزاز بدور الأسرة المحوري للوصول لمجتمع سعيد وآمن.
كما تهدف إلى تعريف المجتمع بخدمات الجمعية التي تقدم مساعدة للمقبلين على الزواج، والرعاية الأسرية من إصلاح ذات البين والاستشارات الأسرية، إضافة لمركز "شمل" وغيرها من الخدمات التي تختص بشؤون الأسرة".
وقدّم "الفنيخ" جزيل شكره وتقديره للقطاع الخاص، وتعاونه في المبادرة لدعم الجمعية ومستفيديها.