جمعية "تآلف" تُنفذ مبادرة لتأكيد أن "العائلة هي الأمان الدائم"

كما تهدف إلى تعريف المجتمع بخدمات الجمعية التي تقدم مساعدة للمقبلين على الزواج، والرعاية الأسرية من إصلاح ذات البين والاستشارات الأسرية، إضافة لمركز "شمل" وغيرها من الخدمات التي تختص بشؤون الأسرة".