مدير تعليم الطائف يدشن 5 حافلات جديدة لطلبة ذوي الإعاقة

وفي جانب آخر، عقد المدير العام للتعليم اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، لمناقشة مستجدات الأعمال والمشاريع التعليمية بالإدارة، واستعراض البرامج والخدمات المقدمة لتعليم الطائف، بما يشمل خدمات النقل المدرسي، والتجهيزات، والمباني، وكل ما يتعلق بمهام وأعمال شركة تطوير.