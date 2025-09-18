مدير تعليم الطائف يدشن 5 حافلات جديدة لطلبة ذوي الإعاقة

دشّن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، اليوم، خمس حافلات مدرسية موديل 2025م، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لنقل طلبة ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور الغامدي على المتعهدين ضرورة الالتزام بمعايير النقل والأمن والسلامة والنظافة، وتوفير نقل آمن ومريح وفق أعلى معايير الجودة، خدمةً لأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، مشددًا على أن سلامة الحافلة مطلب أساسي لضمان رحلة مدرسية آمنة.
وفي جانب آخر، عقد المدير العام للتعليم اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، لمناقشة مستجدات الأعمال والمشاريع التعليمية بالإدارة، واستعراض البرامج والخدمات المقدمة لتعليم الطائف، بما يشمل خدمات النقل المدرسي، والتجهيزات، والمباني، وكل ما يتعلق بمهام وأعمال شركة تطوير.
ونوّه الغامدي بالجهود المبذولة من قِبل الشركة، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما يخص تعليم الطائف، بما يضمن تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومريحة للطلبة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.