"كفى" تختتم "خلك واعي" بتوعية مليون و"400" ألف مستفيد بمكة

وخلال الحفل استعرضت ثمار الحملة، وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن داود الفايز، شكره لشركاء النجاح البالغ عددهم 37 شريكًا، وفي مقدمتهم وزارات التعليم، والصحة، والرياضة، وشرطة منطقة مكة المكرمة، وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف.