"كفى" تختتم "خلك واعي" بتوعية مليون و"400" ألف مستفيد بمكة

احتفت جمعية "كفى" بمكة المكرمة، اليوم الخميس، بنجاح حملة "خلك واعي"، للتوعية بخطر المخدرات بالمنطقة، والتي استهدفت مليونًا و"400" ألف مستفيد من زوار الفعاليات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وامتدّت حملة "خلك واعي" على مستوى منطقة مكة، بموافقة الإمارة وبالشراكة مع مكافحة المخدرات، لشهرين.
وانطلقت لتوعية أفراد المجتمع بأضرار المخدرات، والمخاطر الأمنية لاستخدامها وترويجها.
وشملت القطاعات الحكومية والعسكرية والأهلية، والحدائق العامة والمدارس والكليات والجامعات والمعاهد والمستشفيات والأسواق التجارية والأكاديميات الرياضية ودور الأيتام والملاحظة الاجتماعية، وحول ساحات الحرم المكي، والملاعب التي احتضنت المباريات المقامة بجدة ومكة والطائف، وذلك بمشاركة أكثر من "100" متطوع.
وخلال الحفل استعرضت ثمار الحملة، وقدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن داود الفايز، شكره لشركاء النجاح البالغ عددهم 37 شريكًا، وفي مقدمتهم وزارات التعليم، والصحة، والرياضة، وشرطة منطقة مكة المكرمة، وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف.
واختتم حفل "كفى" بتكريم لجنة تنظيم الحملة، بحضور قيادات الجمعية ومديري الفروع.