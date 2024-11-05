"جراحات السمنة" بالدمام يحصل على شهادة الاعتماد كمركز متخصص من الفئة أ

حققت شبكة الدمام الصحية إحدى مكونات تجمع الشرقية الصحي، ممثلاً بمركز جراحات وأمراض السمنة شهادة اعتماد الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك عقب اجتياز المركز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة، وما تحقق من نجاح في تطبيق المعايير المعتمدة من وزارة الصحة.
وفي التفاصيل، حصل المركز على شهادة الاعتماد كمركز متخصص لجراحات السمنة من الفئة ( أ )، الأمر الذي سيسهم في مواصلة المركز تقديم المزيد من الخدمات التي ستتيح له استقبال الحالات المعقدة والمستعصية من كافة مناطق المملكة كمركز عالي الجودة.
وتعتبر الفئة ( أ ) أعلى فئات الاعتماد و التصنيف، منحت لمراكز قليلة جداً بالمملكة وذلك لما تقوم عليه من معايير دقيقة بدءاً من الكفاءات الطبية في القسم وعدد ونوعية الجراحات التي اجريت بالمركز بالتعاون مع جميع التخصصات الطبية المساعدة التي قد يحتاجها مريض السمنة المفرطة من تخدير وعناية مركزة و أمراض القلب والصدر والعلاج النفسي والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية والجهاز الهضمي والغدد الصماء والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية .
يذكر أن مركز جراحات السمنة يجري أكثر من ألف حالة جراحة سمنة مفرطة مختلفة بتقنية المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح البطن في عمليات تكميم معدة أو تحويل المسار بالإضافة الي عمليات مراجعة لجراحات سمنة سابقة سنوياً في شبكة الدمام الصحية.