"جراحات السمنة" بالدمام يحصل على شهادة الاعتماد كمركز متخصص من الفئة أ

وتعتبر الفئة ( أ ) أعلى فئات الاعتماد و التصنيف، منحت لمراكز قليلة جداً بالمملكة وذلك لما تقوم عليه من معايير دقيقة بدءاً من الكفاءات الطبية في القسم وعدد ونوعية الجراحات التي اجريت بالمركز بالتعاون مع جميع التخصصات الطبية المساعدة التي قد يحتاجها مريض السمنة المفرطة من تخدير وعناية مركزة و أمراض القلب والصدر والعلاج النفسي والتغذية العلاجية والأشعة التداخلية والجهاز الهضمي والغدد الصماء والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية .