بعد فصل تدريبي حافل بالإنجازات.. انطلاق الفصل الثالث بمنشآت التدريب التقني والمهني بالرياض

فيما قدّم مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد شكره للزملاء والزميلات قيادات المنشآت التدريبية وكذلك منسوبي التدريب في الميدان على الجهود المبذولة في الفصل التدريبي الثاني مشددًا على أن هذه الجهود هي ما يحقق الأهداف والخطط التشغيلية التي توضع لكل فصل ويتم الاعتماد على هذه الإحصائيات في وضع الخطط للفصل الذي يليه، سائلاً المولى أن يتكلل هذا الفصل بالنجاح وتجاوز الأرقام المحققة في الفصل السابق بما يُسهم في خدمة أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم اللا محدود الذي يلقاه التدريب التقني من حكومتنا الرشيدة حفظهم الله.