بعد فصل تدريبي حافل بالإنجازات.. انطلاق الفصل الثالث بمنشآت التدريب التقني والمهني بالرياض

انطلق مطلع الأسبوع الجاري الفصل التدريبي الثالث بمنشآت التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عموم مدن ومحافظات المملكة وبمنطقة الرياض على وجه الخصوص ضمن متابعة حثيثة من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض لضمان انطلاقة سهلة وميسرة للتدريب.
يأتي هذا الفصل بعد فصل تدريبي حافل بالإنجازات والأهداف المحققة لسائر المنشآت الـ ٤٧ التابعة للإدارة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية وعمارة وتشييد ومعاهد تدريب في السجون، ضمت 40623 متدربًا ومتدربة في 187 تخصص تقني ومهني، تولى تدريبهم 1557 مدربًا ومدربة، تخرج منهم ما يتجاوز 4300 خريج وخريجة تم تهيئتهم ضمن 34 برنامج تهيئة لسوق العمل وتم تنفيذ 39 لقاء توظيف وتوفير 11973 فرصة وظيفية، أسهم في توفيرها عقد 9 لقاءات مع مديري موارد بشرية وكذلك توقيع 32 مذكرة تفاهم مع جهات من القطاع الخاص.
كما حقق المتدربون والمتدربات عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة في مسابقات محلية ودولية.
فيما قدّم مدير عام الإدارة عبدالرحمن الحامد شكره للزملاء والزميلات قيادات المنشآت التدريبية وكذلك منسوبي التدريب في الميدان على الجهود المبذولة في الفصل التدريبي الثاني مشددًا على أن هذه الجهود هي ما يحقق الأهداف والخطط التشغيلية التي توضع لكل فصل ويتم الاعتماد على هذه الإحصائيات في وضع الخطط للفصل الذي يليه، سائلاً المولى أن يتكلل هذا الفصل بالنجاح وتجاوز الأرقام المحققة في الفصل السابق بما يُسهم في خدمة أبناء وبنات الوطن في ظل الدعم اللا محدود الذي يلقاه التدريب التقني من حكومتنا الرشيدة حفظهم الله.