وسط حضور الآلاف من الجنسين.."قنا عسير" تتغنى باليوم الوطني شعرًا ونثرًا

وانطلق الجميع بعدها في مسيرة وطنية بمشاركة رئيس المركز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وصولاً إلى مقر الحفل الخطابي والفني، الذي بدأ بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، فكلمة لرئيس المركز عبدالله بن عايض عسيري، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع الدوائر الحكومية ومشايخ وأهالي مركز قنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولأمير المنطقة تركي بن طلال، وللشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومرور 92 عامًا ومملكتنا الغالية تنعم بأمن وأمان وتقدم وازدهار.