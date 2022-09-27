وسط حضور الآلاف من الجنسين.."قنا عسير" تتغنى باليوم الوطني شعرًا ونثرًا

عانق مركز قنا مساء البارحة برجاله ونسائه عنان السماء، وتغنوا باليوم الوطني شعرًا ونثرًا.
وتفصيلاً، احتفل أهالي مركز قنا التابع لمنطقة عسير مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.
وبدأ الحفل الذي احتضنه المركز الحضاري بمحاضرة تاريخية بعنوان "دور منطقة عسير في بناء التاريخ الوطني"، قدمها الدكتور علي بن عوض آل قطب، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الملك خالد.
وانطلق الجميع بعدها في مسيرة وطنية بمشاركة رئيس المركز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ القبائل وصولاً إلى مقر الحفل الخطابي والفني، الذي بدأ بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، فكلمة لرئيس المركز عبدالله بن عايض عسيري، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع الدوائر الحكومية ومشايخ وأهالي مركز قنا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولأمير المنطقة تركي بن طلال، وللشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ومرور 92 عامًا ومملكتنا الغالية تنعم بأمن وأمان وتقدم وازدهار.
بعد ذلك كلمة لرئيس بلدية قنا الحسن بن أحمد المرضي عن المناسبة. وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من القصائد الوطنية لشعراء تغنوا بالوطن، فأوبريت من كلمات وأداء الشعراء حسين بن صمان والحسين حفظي ومفرح صمان ومحمد معرج، بمشاركة فرقة قنا الشعبية، تراقص معها جميع الحضور ابتهاجًا بالمناسبة.
وقد شهد الحفل آلاف الحضور من الجنسين.