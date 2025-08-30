رفع الطاقة الاستيعابية 60% وتفعيل العيادات المسائية بمستشفى الولادة بالدمام

أطلق مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، المرحلة الأولى من خطته التطويرية الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمواعيد العيادات الخارجية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل مدة الانتظار.
وأوضح مدير تشغيل المستشفى، الدكتور خالد صبر، أن الطاقة الاستيعابية في عيادات النساء والأطفال ارتفعت بنسبة 60%، وذلك استجابة للطلب المتزايد على خدمات المستشفى.
وأضاف أن الخطة التطويرية تتزامن مع بدء العمل في العيادات المسائية للأطفال، التي تعمل أربعة أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساءً، مما يوفّر خيارات مرنة للمستفيدين.
وأكد أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود تجمع الشرقية الصحي المستمرة لتحسين تجربة المرضى، وتقليص فترات الانتظار، ورفع نسبة الرضا عن الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع كفاءتها وجودتها.