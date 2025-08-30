رفع الطاقة الاستيعابية 60% وتفعيل العيادات المسائية بمستشفى الولادة بالدمام

وأضاف أن الخطة التطويرية تتزامن مع بدء العمل في العيادات المسائية للأطفال، التي تعمل أربعة أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 4 عصرًا حتى 8 مساءً، مما يوفّر خيارات مرنة للمستفيدين.