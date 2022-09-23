"الفهاد": المملكة تشهد حاليًا أزهى العهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم

رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين – حفظهما الله – وإلى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه واستقراره.
وقال "الفهاد": " اثنان وتسعون عامًا من البناء والتنمية والتطور منذ توحيد هذا الكيان العظيم وتأسيس دعائمه وإرساء ثوابته على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود.. واليوم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله –؛ تشهد المملكة العربية السعودية أزهى العهود، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم وإقامة المشروعات العملاقة في جميع مناطق المملكة وبناء المستقبل الزاهر لأجيال هذا الوطن الشامخ في ظل رؤية المملكة 2030".