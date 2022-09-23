"الفهاد": المملكة تشهد حاليًا أزهى العهود في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم

وقال "الفهاد": " اثنان وتسعون عامًا من البناء والتنمية والتطور منذ توحيد هذا الكيان العظيم وتأسيس دعائمه وإرساء ثوابته على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود.. واليوم، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين – حفظهما الله –؛ تشهد المملكة العربية السعودية أزهى العهود، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم وإقامة المشروعات العملاقة في جميع مناطق المملكة وبناء المستقبل الزاهر لأجيال هذا الوطن الشامخ في ظل رؤية المملكة 2030".