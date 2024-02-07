مستشار رئيس علماء البوسنة والهرسك يثمّن جهودَ المملكة وبرامجها الهادفة والمفيدة للمجتمع

ثمَّن الدكتورُ "مصطفى برلياتشا" مستشار رئيس العلماء في البوسنة والهرسك؛ جهودَ المملكة العربية السعودية، من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب والعناية بالقضايا الأسرية وزيادة وعي الأفراد بدورهم في الحياة والمسؤولية الاجتماعية.