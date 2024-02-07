مستشار رئيس علماء البوسنة والهرسك يثمّن جهودَ المملكة وبرامجها الهادفة والمفيدة للمجتمع

ثمَّن الدكتورُ "مصطفى برلياتشا" مستشار رئيس العلماء في البوسنة والهرسك؛ جهودَ المملكة العربية السعودية، من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج في خدمة المجتمع وتأهيل الشباب والعناية بالقضايا الأسرية وزيادة وعي الأفراد بدورهم في الحياة والمسؤولية الاجتماعية.
جاء ذلك لدى مشاركته في المنتدى الحواري المشترك الذي أقامه مكتب الندوة العالمية في البوسنة والهرسك بين العلماء والمثقفين حول الأسرة بين تعاليم الدين والممارسة والتحديات المعاصرة.
شارك في المنتدى أكثرُ من "٥٠" مثقفًا وباحثًا وأخصائيًّا في مكاتب الخدمات الاجتماعية وأقسام مكاتب النصح للأسرة والزواج.
وذكر مدير مكتب الندوة محمد صباغ أن هذا البرنامج يعكس معايشة الندوة لقضايا المجتمعات، ودورها في إيجاد الحلول التي تضمن سلامة المجتمع والتعايش الإيجابي بين الأسر والأفراد وإيجاد التواؤم الذي لا يتعارض مع القيم الدينية والمعاصرة.
وثمَّن "صباغ" جهودَ المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج النوعية الهادفة التي تفيد المجتمع وتسهم في استقرار الأسرة والارتقاء المعرفي بأفرادها.