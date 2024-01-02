"مستشفى الحرث العام" بجازان يُقدّم خدماته لـ"150" ألف مستفيد في 2023

قدم مستشفى الحرث العام بمنطقة جازان، خدماته لـ"151384" مستفيدًا، بمختلف أقسام المستشفى، خلال العام 2023م.
وقال مدير المستشفى، الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي، اليوم الثلاثاء: إن المستشفى قدم خدماته لـ"151384" مستفيدًا خلال 2023؛ منهم "92931" مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و"38757" مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية.
وذلك إضافة إلى "5544" بالعيادات الافتراضية، و"788" مريضًا ومريضة تلقّوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية.
وأضاف "الحارثي": أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها "584" عملية، تنوّعت في مختلف التخصصات العلاجية؛ كالجراحة العامة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والتخصصات العلاجية الأخرى.
كما أجرى أكثر من "349381" فحصًا مخبريًّا، و"23217" فحصًا إشعاعيًّا، وصرف "132476" وصفة طبية، فيما تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع "540" حالة.
وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفّذ "2260" زيارة لـ"56" مستفيدًا، وقدمت خدمات التأهيل الطبي لـ"8450" مستفيدًا، و"66327" وجبة غذائية.
وتابع "الحارثي" قائلًا: إن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى، وتحديد الشواغر بصفة يومية.
إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.
وأشاد "الحارثي" بتميّز جميع العاملين في المستشفى، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين بكل مهنية، وأعرب عن شكره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى، وفخره واعتزازه بالجميع.
ونوّه "الحارثي" إلى متابعة واهتمام مدير عام صحة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، والمساعد للخدمات العلاجية حسن بن محمد صميلي، ودعمهم المتواصل لمستشفى الحرث العام؛ مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.