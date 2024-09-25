حضور كبير.. "رئيس جامعة شقراء" يرعى احتفالات اليوم الوطني ٩٤ ويرفع التهنئة للقيادة

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، احتفال الجامعة بذكرى اليوم الوطني 94، الذي أقيم في بهو إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء، بحضور وكلاء الجامعة، ومحافظ شقراء عادل البواردي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد من منسوبي وطلاب وطالبات الجامعة.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعتها عروض لعدد من المواد المرئية التي تناولت ذكرى اليوم الوطني (94) منها: فيلم "حنا السعودية" الذي تناول أهمية الاعتزاز بالهوية السعودية، وفيلم "أبناء الوطن" الذي سلط الضوء على نهضة الأمة بسواعد أبنائها المخلصين، كما تخلل الحفل قصيدة شعرية بعنوان "نحن نسود" من إلقاء أحد طلاب الجامعة.
ورفع رئيس جامعة شقراء في كلمته بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات باسمه ونيابةً عن منسوبي الجامعة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.
وقال السيف: "عام بعد عام ومملكتنا تعيش عصرها وتميزها وريادتها، وخلالها نرسم معاني الإصرار والإبداع، ونجسد للعالم أجمع صور التلاحم والإخاء، عام إثر عام ونحن نؤمن بأن المواطنة عقيدة ننتهجها ومبدأ راسخ تَربينا عليه".
وأضاف: "أربعة وتسعون عامًا ومملكتنا تَتابع عليها ملوك عظماء وقادة أوفياء نَدين لهم بالولاء وندين لله عز وجل بحبهم والدفاع عنهم، أربعة وتسعون عامًا ووطننا يعيش صور الرخاء ويستشرف المستقبل في خطى ثابتة، ورؤى ملهمة وواضحة، ويحق لنا أن نفخر ونتفاخر بأننا سعوديون، اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها واحفظها من كل سوء".
وتَضمن الحفلُ معرضًا من إعداد عمادة شؤون الطلاب بعنوان "نحلم ونحقق"، تَضمن عرضًا لأفضل المشاركات الطلابية في مسابقة اليوم الوطني 94، والتي أعلن عنها مؤخرًا وتضمنت أربعة محاور وهي: أفضل تغريدة، وأفضل مقالة، وأفضل صورة معبرة، وأفضل تصميم لليوم الوطني، إضافة إلى معرض للرسم الحي.
واطلع الحضور على حجم التميز والإبداع المنفذ على يد طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الأنشطة للتعبير عن مشاعرهم في هذه الذكرى الوطنية الغالية.