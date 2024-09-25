حضور كبير.. "رئيس جامعة شقراء" يرعى احتفالات اليوم الوطني ٩٤ ويرفع التهنئة للقيادة

وتَضمن الحفلُ معرضًا من إعداد عمادة شؤون الطلاب بعنوان "نحلم ونحقق"، تَضمن عرضًا لأفضل المشاركات الطلابية في مسابقة اليوم الوطني 94، والتي أعلن عنها مؤخرًا وتضمنت أربعة محاور وهي: أفضل تغريدة، وأفضل مقالة، وأفضل صورة معبرة، وأفضل تصميم لليوم الوطني، إضافة إلى معرض للرسم الحي.