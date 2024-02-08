محافظ وادي الدواسر يشيد بجمعية "منقذ" للتوعية والإنقاذ ويشكر رئيسها لبرنامجها "الخيمة الشتوية"

أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بجهود جمعية "منقذ" للتوعية والإنقاذ، ودورها فيما تقدمه من برامج تُشكل رافدًا مهمًّا من روافد بناء الأسرة والمجتمع، ومساهمتها في دفع النمو التوعوي والإنقاذ من خلال المبادرات المجتمعية والشراكات النافعة، مقدمًا الشكر لرئيسها على الجهود المبذولة في تقديم البرامج التثقيفية التي تعزز دور القطاع غير الربحي والمبادرات المجتمعية.
وجاءت إشادة المحافظ وشكره في خطاب تَلَقّته الجمعية نظير برنامجها "الخيمة الشتوية" 1445هـ، والذي نفّذته الجمعية مؤخرًا تحت شعار "التوعية هي الأولوية" بمخيم الجو الترفيهي.
من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية ناصر بن فياض الودعاني، شكره وتقديره لمحافظ وادي الدواسر، على اهتمامه ودعمه للعمل التطوعي والتوعوي بالمحافظة.
الجدير بالذكر أن جمعية "منقذ" حاصلة على ترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 05018، وتاريخ 2/ 3/ 1444هـ، ولها جهود توعوية متنوعة في المجال الإسعافي والصحي والتثقيفي، كذلك هي من المشاركين في موسم العمرة والحج للعام الماضي.