محافظ وادي الدواسر يشيد بجمعية "منقذ" للتوعية والإنقاذ ويشكر رئيسها لبرنامجها "الخيمة الشتوية"

أشاد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بجهود جمعية "منقذ" للتوعية والإنقاذ، ودورها فيما تقدمه من برامج تُشكل رافدًا مهمًّا من روافد بناء الأسرة والمجتمع، ومساهمتها في دفع النمو التوعوي والإنقاذ من خلال المبادرات المجتمعية والشراكات النافعة، مقدمًا الشكر لرئيسها على الجهود المبذولة في تقديم البرامج التثقيفية التي تعزز دور القطاع غير الربحي والمبادرات المجتمعية.