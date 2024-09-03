انطلاق برنامج "قيادة آمنة" بجمعية "طفولة آمنة" لتمكين النشء

أطلقت جمعية "طفولة آمنة" برنامج "قيادة آمنة"، المدعوم من صندوق دعم الجمعيات بالتعاون مع لجنة تراحم والضمان الاجتماعي بمحافظة جدة، الذي يهدف إلى تمكين النشء -ولا سيما الأيتام وأبناء الأسر المتعففة وأبناء السجناء- من الاندماج في سوق العمل برؤية مهنية عالية بحضور المديرة التنفيذية، أ.آمال مكاوي.
حيث تَضمنت المرحلة الأولى من البرنامج لقاءً تعريفيًّا للمستفيدين، وتم تسجيل 50 مستفيدًا في البرنامج ومساعدتهم في الحصول على مواعيد عبر منصة "أبشر" الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج رخص القيادة.
يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف الجمعية لتمكين الأجيال القادمة وتعزيز كفاءاتهم، وتأكيد ضرورة تأهيلهم لسوق العمل عبر إكسابهم مهارات مهنية جديدة؛ لتحسين ظروف حياتهم وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية تتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وصولًا إلى جودة الحياة.
وأعربت عن سعادتها -بالتعاون مع الجهات- في تنفيذ هذا البرنامج النوعي لتمكين المستفيدين.