انطلاق برنامج "قيادة آمنة" بجمعية "طفولة آمنة" لتمكين النشء

أطلقت جمعية "طفولة آمنة" برنامج "قيادة آمنة"، المدعوم من صندوق دعم الجمعيات بالتعاون مع لجنة تراحم والضمان الاجتماعي بمحافظة جدة، الذي يهدف إلى تمكين النشء -ولا سيما الأيتام وأبناء الأسر المتعففة وأبناء السجناء- من الاندماج في سوق العمل برؤية مهنية عالية بحضور المديرة التنفيذية، أ.آمال مكاوي.