"موارد الرياض" وجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية لتطوير الخدمات الطبية

وقع الاتفاقية من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، ومن جانب جامعة الملك سعود عميد كلية العلوم التطبيقية المكلف علي أحمد أبوشرحة، وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للمستهدفين من الاتفاقية للاستفادة من مرافق عيادات الكلية ووحدة الطوارئ حسب الاحتياج والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى المتابعة الإكلينيكية لهم وحجز المواعيد المناسبة.