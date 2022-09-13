"موارد الرياض" وجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية لتطوير الخدمات الطبية

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الثلاثاء، مذكرة اتفاقية مع كلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك سعود لتعزيز العلاقة بين الجهتين في مجال الخدمات الطبية.
وقع الاتفاقية من جانب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مدير عام الفرع محمد بن عبدالله الحربي، ومن جانب جامعة الملك سعود عميد كلية العلوم التطبيقية المكلف علي أحمد أبوشرحة، وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للمستهدفين من الاتفاقية للاستفادة من مرافق عيادات الكلية ووحدة الطوارئ حسب الاحتياج والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى المتابعة الإكلينيكية لهم وحجز المواعيد المناسبة.
وذكر الدكتور الحربي أنه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تطوير التعاون المشترك مع كلية العلوم التطبيقية، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من الفئات المشمولة برعاية الوزارة في منطقة الرياض، وبناء العلاقات التكاملية والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات في كل القطاعات.