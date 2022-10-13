تعليم الأفلاج يعزز المهارات القرائية والكتابية بدليل إجرائي

ويتضمن الدليل الذي شارك في إعداده نخبة من المشرفين التربويين، وعدد من معلمي المرحلة المتوسطة والثانوية، وتم تعميمه على كافة مدارس المرحلة المستهدفة التشخيص القرائي والكتابي للطلبة؛ وذلك بتخصيص 10 دقائق من الحصص الدراسية يقوم خلالها الطالب بقراءة نص قرائي في المقرر الدراسي، يتم من خلالها تقييم الطالب من خلال تطبيق المهارات القرائية في النص المقروء، ومنها: "القراءة الصحيحة، الانطلاق في القراءة، وضوح الصوت، كذلك التشخيص الكتابي؛ بحيث يقوم المعلم بإملاء كلمات أو نصوص للطلاب حسب التخصص الدراسي".