مساء الأربعاء المقبل.. فيصل بن بندر يرعى حفل توزيع جائزته للتميُّز والإبداع

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء الأربعاء المقبل 15 شوال 1445هـ، في جامعة الأمير سلطان، حفل توزيع جائزته للتميُّز والإبداع في دورتها الثانية للفائزين؛ البالغ عددهم (61) فائزاً وفائزةً على مستوى منطقة الرياض.
وبهذه المناسبة، عبّر الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع؛ أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميُّز والإبداع، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، عن عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، باسمه، وباسم أمانة الجائزة، والفائزين بها؛ لرعايته وتشريفه الحفل وتشجيعه أبناء وبنات المنطقة تقديراً وعرفاناً وتحفيزاً للمُبدعين والمتميزين في قطاعات التعليم كافة في منطقة الرياض.
وأشار "الزارع"؛ إلى أن الجائزة في هذا العام وفي دورتها الثانية فاز بها (61) فائزاً، حيث حصل على الجائزة في فئة التميُّز الطلابي (30) طالباً وطالبة من التعليم العام، و(11) طالباً وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فئة التميُّز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي، جائزة التميّز؛ مقدماً التهنئة للفائزين بالجائزة، متمنياً أن تكون لهم حافزاً لمزيدٍ من التقدُّم والإبداع والتميُّز.