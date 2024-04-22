مساء الأربعاء المقبل.. فيصل بن بندر يرعى حفل توزيع جائزته للتميُّز والإبداع

وأشار "الزارع"؛ إلى أن الجائزة في هذا العام وفي دورتها الثانية فاز بها (61) فائزاً، حيث حصل على الجائزة في فئة التميُّز الطلابي (30) طالباً وطالبة من التعليم العام، و(11) طالباً وطالبة من التعليم الجامعي، وفي فئة التميُّز الوظيفي حاز (10) من معلمي ومعلمات التعليم العام وكذلك (10) من أساتذة التعليم الجامعي، جائزة التميّز؛ مقدماً التهنئة للفائزين بالجائزة، متمنياً أن تكون لهم حافزاً لمزيدٍ من التقدُّم والإبداع والتميُّز.