توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي الإعاقات البصرية وكرة الطاولة

وقع رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية خالد الفهيد، ورئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، اتفاقية تعاون مشترك بين اتحادي الإعاقات البصرية وكرة الطاولة اليوم السبت.
تهدف الاتفاقية لتعزيز أوجه التعاون بين الاتحادين في مجال رياضة كرة الطاولة البارالمبية عبر تدريب وتطوير اللاعبين وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة للاعبين، وإقامة البطولات المفتوحة وتقديم الدورات التدريبية للمدربين والحكام والفنيين، كما تهدف إلى نشر اللعبة والمعرفة والخبرة والمهارة.
وأكد الفهيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من دور الاتحاد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو زيادة نسبة الممارسين للعبة ونشرها وتحفيز الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية على حب هذه اللعبة وتعلمها بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم من الناحيتين الصحية والجسدية.
وأشار الفهيد إلى أن إقامة برامج تدريبية وتطويرية للممارسين والمهتمين هو لتعزيز وصقل الكوادر الوطنية، وإخراج جيل مشرّف يمثل السعودية في المحافل الداخلية والخارجية خير تمثيل.