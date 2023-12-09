توقيع اتفاقية تعاون بين اتحادي الإعاقات البصرية وكرة الطاولة

وأكد الفهيد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقًا من دور الاتحاد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاتفاقية هو زيادة نسبة الممارسين للعبة ونشرها وتحفيز الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية على حب هذه اللعبة وتعلمها بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم من الناحيتين الصحية والجسدية.