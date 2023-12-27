شقراء.. تقويم التعليم تنفّذ ورشة عمل للتعريف بتطبيق "مستقبلهم"

ويهدف تطبيق "مستقبلهم" لتمكين أولياء الأمور من تقويم ومتابعة مستوى الأبناء التحصيلي وتقدمهم، ومقارنة أداء الأبناء مع أداء عينة وطنية ممثلة لأقرانهم، كما يهدف إلى إتاحة التقويمات المتعلقة بمدارس الأبناء لتعزيز مشاركة أولياء الأمور فيها، وإطلاع أولياء الأمور على أثر الاختبارات الوطنية والدولية المؤهل لهـا أبناؤهـم في مستقبلهم الدراسي، وشراكتهم فيها، إضافة إلى تعزيز خبرات أولياء الأمور في بناء شخصيات أبنائهم وتنميـة حـس المواطنة والمسؤولية.