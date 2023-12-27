شقراء.. تقويم التعليم تنفّذ ورشة عمل للتعريف بتطبيق "مستقبلهم"

نفّذت هيئة تقويم التعليم والتدريب ورشة عمل للتعريف بتطبيق "مستقبلهم"، الذي تم تفعيله في إدارة تعليم شقراء كأولى الإدارات التي يتم فيها العمل به على مستوى إدارات تعليم المملكة، ويهدف إلى رفع مستوى مشاركة ولي أمر الطالب في رحلة ابنه التعليمية.
حضر ورشة العمل التي نفذها فريق الهيئة: مدير التعليم الدكتور إبراهيم الحسن والمساعد للشؤون التعليمية بنات الدكتورة سهام الشعلان والمساعد للشؤون التعليمية بنين الدكتور عبيد الحمادي، واستهدفت الورشة جميع مديري ومديرات المدارس، والموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات.
وتطبيق "مستقبلهم" هـو تطبيـق يدعـم إسـهـام الأسـر ومشـاركتهم البنـّاءة فـي رحـلـة أبنائهـم التعليمية؛ مـن خلال تطوير معارفهـم ومهاراتهم، عبر تمكينهـم بـأدوات معرفية ومهارية؛ لمساعدتهـم فـي رحلتهـم التعليمية، إضافة لمساعدة أولياء الأمور فـي قيـاس وتشخيص القدرات والمستوى المعرفـي التحصيلـي لـدى أبنائهـم؛ ليكونوا قادريـن علـى المشـاركة والتفاعـل الاجتماعي لتعزيـز مسـتقبلهم.
ويهدف تطبيق "مستقبلهم" لتمكين أولياء الأمور من تقويم ومتابعة مستوى الأبناء التحصيلي وتقدمهم، ومقارنة أداء الأبناء مع أداء عينة وطنية ممثلة لأقرانهم، كما يهدف إلى إتاحة التقويمات المتعلقة بمدارس الأبناء لتعزيز مشاركة أولياء الأمور فيها، وإطلاع أولياء الأمور على أثر الاختبارات الوطنية والدولية المؤهل لهـا أبناؤهـم في مستقبلهم الدراسي، وشراكتهم فيها، إضافة إلى تعزيز خبرات أولياء الأمور في بناء شخصيات أبنائهم وتنميـة حـس المواطنة والمسؤولية.
من جانبه، عبّر مدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، عن سعادته بأن تكون الإدارة في مقدمة الإدارات التي تم اختيارها لتفعيل التطبيق، وأكد استعداد وجاهزية الزملاء والزميلات لذلك، وتوفير كافة مقومات النجاح وتحقيق أهداف التطبيق.
وأضاف "الحسن" أن المدارس بادرت بإرسال التطبيق لأولياء الأمور، وتقديم شرح عن كيفية الاستفادة منه، والتعريف بماهيته وأهدافه؛ تمهيدًا لإرسال الاستبانة الخاصة بتقييم البرنامج من قِبَل أولياء الأمور.