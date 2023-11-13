"﻿بيئة الرياض" تطلق البرنامج الوطني للتشجير

ويأتي ذلك تزامنًا مع تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" التي تهدف إلى المساهمة في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة، ويهدف البرنامج الوطني للتشجير إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة ومقدراتنا الطبيعية وصولًا إلى بيئة خضراء مستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.