أمير مكة يُكرّم المجلس التنسيقي لمؤسسات خدمة حجاج الداخل "متحد"

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد"، الراعي البرونزي للملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.
وتسلّم الدرع رئيس المجلس الدكتور ساعد الجهني، على هامش الملتقى العلمي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جامعة أم القرى، وبحضور نخبة من المشاركين.
وقد شارك المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" كراعٍ برونزي في المعرض المصاحب للتعريف بأهدافه ومبادراته التي يسعى لتحقيقها والتعريف بأبرز الأعمال التي ينفذها.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني: إننا نهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لذلك أطلقنا مبادرات توعوية وأسسنا وحدة للقياس والجودة وشراكات استراتيجية مع جهات عدّة، إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات أمام شركات حجاج الداخل؛ للتسهيل عليها لتقديم خدماتها بجودة وإتقان لضيوف الرحمن من المواطنين والمقيمين.
وعبّر "الجهني" عن شكره وامتنانه وتقديره للقائمين على تنظيم الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ نظير ما بذلوه من تنظيم وجهود مميزة.
وذكر بأن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" شريك لكل الجهات ذات العلاقة التي تسهم في تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.