أمير مكة يُكرّم المجلس التنسيقي لمؤسسات خدمة حجاج الداخل "متحد"

وتسلّم الدرع رئيس المجلس الدكتور ساعد الجهني، على هامش الملتقى العلمي، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جامعة أم القرى، وبحضور نخبة من المشاركين.