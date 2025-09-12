الهلال الأحمر السعودي بنجران يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

وبيّن أن الهدف من الفعالية هو تعريف المجتمع بمبادئ الإسعافات الأولية وأساليب التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة يُمكّن المشاركين من الاستعداد لمواجهة الظروف المفاجئة وإنقاذ الأرواح.