الهلال الأحمر السعودي بنجران يحتفل باليوم العالمي للإسعافات الأولية

احتفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، باليوم العالمي للإسعافات الأولية، عبر فعالية أقيمت في مجمع نجران بارك، تضمنت ستة أركان توعوية بمشاركة فرع وزارة الصحة بالمنطقة وجمعية عونك الصحية.
وشهدت الفعالية تنظيم مسابقات تحت شعار "تحدي الإنقاذ في دقيقة"، إضافة إلى أركان تعريفية وأنشطة تثقيفية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالإسعافات الأولية وأهميتها.
وأوضح مدير عام الفرع المكلف، علي بن مصلوم آل سوار، أن البرامج المصاحبة ركزت على أهمية الإسعافات الأولية ودور "المستجيب"، وفي مقدمتها إنقاذ حياة المصاب بشكل فوري، ومنع المضاعفات في حالات الإغماء أو انسداد التنفس أو اضطرابات مستوى سكر الدم.
وبيّن أن الهدف من الفعالية هو تعريف المجتمع بمبادئ الإسعافات الأولية وأساليب التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية التي تقدمها الهيئة يُمكّن المشاركين من الاستعداد لمواجهة الظروف المفاجئة وإنقاذ الأرواح.