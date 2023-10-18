"خالد للعيون" ينظم مؤتمر طب العيون السعودي.. غدًا الخميس

ينظم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والجمعية السعودية لطب العيون، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، غدًا الخميس، مؤتمر "طب العيون السعودي "SO 2023".
ويعقد المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
ويركز المؤتمر على مناقشة موضوعات متنوعة في طب العيون؛ أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية، وأحدث المستجدات في جراحات الساد، وعمليات تصحيح النظر، وأمراض وجراحات الشبكية البصريات، وأمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في جراحات العيون ومحجر العين.
ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر، على 40 جلسة علمية، بمشاركة 40 متحدثًا دوليًا، إضافة إلى 136 متحدثًا من داخل المملكة.
كما يتناول أكثر من 280 ورقة علمية، ويعقد 39 دورة تدريبية لمدربين محليين ودوليين.