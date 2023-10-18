"خالد للعيون" ينظم مؤتمر طب العيون السعودي.. غدًا الخميس

ويركز المؤتمر على مناقشة موضوعات متنوعة في طب العيون؛ أهمها: الذكاء الاصطناعي في طب العيون، وأمراض القرنية، وأحدث المستجدات في جراحات الساد، وعمليات تصحيح النظر، وأمراض وجراحات الشبكية البصريات، وأمراض العنبية وعلاجاتها، والتجميل في جراحات العيون ومحجر العين.