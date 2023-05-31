"جامعة الأمير محمد بن فهد" تطلق إدارة "الانتباه المؤسسي والتأهب للمستقبل"

وأضاف الدكتور الأنصاري: "تفاعلًا مع هذا المشهد، بدأت الجامعة في نشر وتعزيز ثقافة "الجامعة اليقظة"، بين منسوبيها؛ ليشاركوا في تحقيق أهداف الإدارة الوليدة؛ مشيرًا إلى أن جامعة الأمير محمد بن فهد تعتبر من أوائل الجامعات في العالم التي تتخذ مثل هذه الخطوة.