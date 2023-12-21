نقل صلاة الجمعة من المدراء الحكومي القديم إلى "جامع حديث ببيشة"

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة سياف بن عبدالرحمن الشهراني، إنه تم انتقال صلاة الجمعة من جامع المدراء الحكومي الذي يعتبر منشأة مشيدة على الطراز القديم إلى جامع حامد علي العامري وحرمه المبني حديثاً، حيث إن الإدارة تسعى إلى استبدال الجوامع القديمة التي تُقام فيها صلاة الجمعة بجوامع حديثة أكثر اتساعاً للمصلين، وتتوفر فيها مساحات واسعة لمواقف السيارات.