نقل صلاة الجمعة من المدراء الحكومي القديم إلى "جامع حديث ببيشة"

كشف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة سياف بن عبدالرحمن الشهراني، عن نقل صلاة الجمعة من جامع المدراء الحكومي المبني على الطراز المعماري القديم، إلى جامع حامد العامري بالمدراء اعتباراً من غد الجمعة، وأرجع السبب إلى سعي الإدارة إلى استبدال الجوامع القديمة التي تُقام فيها صلاة الجمعة بجوامع حديثة أكثر اتساعاً للمصلين، وتتوفر فيها مساحات واسعة لمواقف السيارات.
وتفصيلاً؛ أعلنت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة عن صدور الموافقة بنقل صلاة الجمعة من جامع المدراء الحكومي إلى جامع حامد بن علي العامري وحرمه الواقع بالمدراء اعتباراً من يوم غد الجمعة.
وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة سياف بن عبدالرحمن الشهراني، إنه تم انتقال صلاة الجمعة من جامع المدراء الحكومي الذي يعتبر منشأة مشيدة على الطراز القديم إلى جامع حامد علي العامري وحرمه المبني حديثاً، حيث إن الإدارة تسعى إلى استبدال الجوامع القديمة التي تُقام فيها صلاة الجمعة بجوامع حديثة أكثر اتساعاً للمصلين، وتتوفر فيها مساحات واسعة لمواقف السيارات.