أمير تبوك يكرم منسوبي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية.. غداً

يكرّم أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء غد الاثنين، في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال حج العام 1443هـ، بمنفذ حالة عمار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.