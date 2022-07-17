أمير تبوك يكرم منسوبي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية.. غداً

يكرّم أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء غد الاثنين، في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية التي شاركت في أعمال حج العام 1443هـ، بمنفذ حالة عمار لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.
وقال وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة محمد بن عبدالله الحقباني: إن تكريم أمير تبوك لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، يأتي تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.
ونوه إلى دعم ومتابعة أمير تبوك، للخدمات التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.