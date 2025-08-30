أولياء أمور في حائل يطالبون بوقف بيع الملفات المدرسية في المكتبات

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في منطقة حائل مدير التعليم عمر بن هجّاد الغامدي، بإلزام المدارس والمعلمين والمعلمات بإرسال الملفات التعليمية مباشرة عبر تطبيق “واتساب” أو من خلال مجموعات أولياء الأمور، بدلاً من وضعها في مكتبات وقرطاسيات محددة داخل المدينة.
وأوضحوا أن هذا الإجراء المتبع حاليًا يكلّف الأسر مبالغ إضافية تفوق في بعض الأحيان تكلفة طباعتها من أي مكتبة أخرى، أو حتى طباعتها في المنازل لمن تتوفر لديهم طابعات، فضلاً عن إمكانية قراءة الملفات مباشرة عبر الأجهزة الذكية دون الحاجة إلى الطباعة.
وأكد أولياء الأمور أن مدير التعليم في المنطقة حريص على مصلحة الطلاب والطالبات، ويدعم كل ما من شأنه تسهيل العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الأسر، مشددين على أهمية مراجعة هذه الممارسة بما يتناسب مع واقع التعليم الرقمي.