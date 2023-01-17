شملت فعاليات شتوية ومتنوعة.. بلدية القويعية تطلق مبادرة كشتة الخميس الماضي

وشملت المبادرة التي تم تدشينها في حديقة الملك عبدالله، فعاليات شتوية ومتنوعة؛ منها: (الأسر المنتجة، وسوق كشتة، وأفضل قهوة سعودية، أفضل صورة، فود ترك)، وعديد الفعاليات على مدى شهرين كل خميس وجمعة.