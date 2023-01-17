شملت فعاليات شتوية ومتنوعة.. بلدية القويعية تطلق مبادرة كشتة الخميس الماضي

أطلقت بلدية القويعية الخميس الماضي، مبادرة "كشتة" وهي إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى إبراز ما لدى المحافظات والمراكز المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية، وذلك في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.
وشملت المبادرة التي تم تدشينها في حديقة الملك عبدالله، فعاليات شتوية ومتنوعة؛ منها: (الأسر المنتجة، وسوق كشتة، وأفضل قهوة سعودية، أفضل صورة، فود ترك)، وعديد الفعاليات على مدى شهرين كل خميس وجمعة.
وستُسهم المبادرة في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تُعزز من جَعْل المجتمع متكاملاً ومستداماً، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثل دوراً محورياً في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.