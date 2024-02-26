مكتب "الندوة العالمية" ينفذ برنامجًا تأهيليًا لمشرفي الأيتام بالنيجر

نفذ مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في النيجر، برنامجًا تأهيليًا لتدريب مشرفي الأيتام، لمدة ثلاثة أيام.
وتناول البرنامج موضوعات مُهمة لتطوير التعامل مع الأيتام وتوثيق العلاقة مع مشرفيهم، وتركزت محاورها حول: كيفية استقبال الأيتام والتعامل معهم، التربية الدينية والقيمية لليتيم، المتابعة التربوية والسلوكية، العناية بالدراسة والتفوق، الصحة والنظافة، كيفية اندماج اليتيم في المجتمع.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية في النيجر محمد نور: إنه تم تخصيص هذا البرنامج لصالح مشرفي الأيتام في النيجر لأهميته.
ولفت إلى أن المكتب يقوم على كفالة مئات الأيتام واليتيمات ورعايتهم في مناطق متعددة من البلاد.
كما ثمّن "نور" جهود المملكة العربية السعودية، في دعمها المتواصل لكل البرامج النوعية الإنسانية الهادفة التي تفيد المجتمع النيجري، وخصوصًا فيما يؤهل هذه الشريحة المهمة في المجتمع؛ حيث تحتاج الكثير من الدعم والمؤازرة؛ لتهيئتهم وإعدادهم لمستقبل أفضل يخدمون به أوطانهم ومجتمعاتهم.