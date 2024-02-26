مكتب "الندوة العالمية" ينفذ برنامجًا تأهيليًا لمشرفي الأيتام بالنيجر

كما ثمّن "نور" جهود المملكة العربية السعودية، في دعمها المتواصل لكل البرامج النوعية الإنسانية الهادفة التي تفيد المجتمع النيجري، وخصوصًا فيما يؤهل هذه الشريحة المهمة في المجتمع؛ حيث تحتاج الكثير من الدعم والمؤازرة؛ لتهيئتهم وإعدادهم لمستقبل أفضل يخدمون به أوطانهم ومجتمعاتهم.