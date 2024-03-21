مسابقة القرآن الكريم بموسم القادسية الرمضاني تدخل مرحلة التحكيم النهائية

دخلت مسابقة القرآن الكريم في موسم القادسية الرمضاني، مرحلة التصفيات النهائية، والتي تقام على مدار يومين، أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وتسابق في اليوم الأول للتصفيات النهائية 15 متسابقاً، على أن يكون في اليوم 10 متسابقين، ويتأهل منهم من كل فرع 5 متسابقين، على أن يكون إعلان الفائزين اليوم الخميس.
وانطلقت مسابقة القرآن الكريم بموسم القادسية الرمضاني يوم الأحد الماضي في ثاني أيام الموسم القادسية، وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا، حيث سجل في الرابط 424 مشاركًا.
ووزعت المسابقة على 5 أفرع، الفرع الأول 30 جزءًا "القرآن كاملًا، وخصص الفرع الثاني لعشرين جزءًا والفرع الثالث خصص للعشرة أجزاء، والجزء الرابع لخمسة أجزاء ، والفرع الخامس لثلاثة أجزاء".
كما تم تحديد الفرعين الرابع والخامس لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويترشح من كل فرع خمسة متسابقين يشاركون بالتصفيات النهائية .
من جانبه أشاد، فهد الصيعري، المشرف العام على موسم القادسية الرمضاني بالإقبال الكبير من قبل المتسابقين وحرصهم على المشاركة في مسابقة القرآن الكريم بموسم القادسية الرمضاني.
وقد سجل في رابط التسجيل 424 شخصًا، وشارك في المسابقة 250 متسابقًا، وأقيمت التصفيات على ثلاثة أيام ودخلت التصفيات مراحلها النهائية.
وكان أصغر مشارك في المسابقة عمره 7 سنوات، وأكبر مشارك عمره 59 عامًا، وكان التنافس قويًا بين المتسابقين، ويتنافس 25 متسابقًا على جوائز المسابقة التي يصل مجموعها 75 ألف ريال.