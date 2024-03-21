مسابقة القرآن الكريم بموسم القادسية الرمضاني تدخل مرحلة التحكيم النهائية

وتسابق في اليوم الأول للتصفيات النهائية 15 متسابقاً، على أن يكون في اليوم 10 متسابقين، ويتأهل منهم من كل فرع 5 متسابقين، على أن يكون إعلان الفائزين اليوم الخميس.