نادي ذوي الإعاقة بجدة يكرّم لاعبيه بعد إنجازات خارجية مشرّفة

كرّم نادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، اليوم، عددًا من لاعبيه المتميزين تقديرًا لما حققوه من بطولات خارجية مشرّفة، أسهمت في رفع اسم النادي عاليًا في المحافل الرياضية، وهم: براء القرني، إياد المالكي، جمعان الزهراني، وعبدالعزيز الغامدي.
وشهد الحفل حضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور راشد بن زومة، وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب الرئيس التنفيذي الدكتور نعيم مهدي، الذين عبّروا عن فخرهم بما قدمه اللاعبون من أداء مشرف وجهود مميزة داخل وخارج الملعب.
وهنّأ الدكتور راشد بن زومة اللاعبين بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة للدعم المستمر والعمل المنظّم داخل النادي، ومشددًا على مواصلة دعم الأبطال لتحقيق المزيد من النجاحات محليًا ودوليًا.
من جانبه، أعرب الدكتور نعيم مهدي عن سعادته بما تحقق، مشيدًا بعزيمة اللاعبين وإصرارهم، ومؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل حافزًا قويًا لتطوير البرامج الرياضية، وتمكين لاعبي النادي من المنافسة على المزيد من البطولات في المستقبل.