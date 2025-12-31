نادي ذوي الإعاقة بجدة يكرّم لاعبيه بعد إنجازات خارجية مشرّفة

من جانبه، أعرب الدكتور نعيم مهدي عن سعادته بما تحقق، مشيدًا بعزيمة اللاعبين وإصرارهم، ومؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل حافزًا قويًا لتطوير البرامج الرياضية، وتمكين لاعبي النادي من المنافسة على المزيد من البطولات في المستقبل.