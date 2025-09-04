برعاية محافظ الجموم.. "البيئة" تدشن مهرجان خيرات وادي فاطمة 2025

برعاية محافظ الجموم محمد بن ماضي السبيعي، دشّن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة فعاليات مهرجان "خيرات وادي فاطمة 2025"، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، في أجواء احتفالية أبرزت جهود الدولة في دعم المزارعين وتعزيز التنمية الريفية المستدامة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستُهل الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مدير مكتب الوزارة بالمحافظة صالح بن محمد آل رغيب، الذي أكد أن المهرجان يمثل منصة مهمة لإبراز منتجات وادي فاطمة الزراعية وتسليط الضوء على جهود المزارعين الذين يشكلون ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأعرب المحافظ في كلمته عن اعتزازه بما يقدمه المزارعون من إنتاج يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويجسد قيم العطاء والانتماء للأرض.
وتقديرًا لدور الجهات الحكومية المشاركة في دعم المهرجان، جرى تكريم المحافظ من قِبل مدير المكتب، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات الحكومية والداعمة، وكذلك المزارعين المتميزين الذين أسهموا في نجاح المهرجان.
واختُتمت الفعاليات الرسمية بجولة قادها المحافظ برفقة الحضور على أركان المهرجان والمعرض المصاحب، حيث اطلعوا على منتجات المزارعين المحلية وإبداعاتهم الزراعية التي تعكس ثراء البيئة الزراعية في وادي فاطمة وعمق ارتباط المزارع بأرضه.
ويُعد مهرجان "خيرات وادي فاطمة" إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المنتج المحلي وتوسيع مشاركة المزارعين في الحراك الاقتصادي، بما يرسخ مفهوم الاستدامة ويحقق تطلعات التنمية الريفية المتكاملة، مؤكداً مكانة وادي فاطمة كأحد أبرز الأودية الزراعية في المملكة.