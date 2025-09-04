برعاية محافظ الجموم.. "البيئة" تدشن مهرجان خيرات وادي فاطمة 2025

واستُهل الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة مدير مكتب الوزارة بالمحافظة صالح بن محمد آل رغيب، الذي أكد أن المهرجان يمثل منصة مهمة لإبراز منتجات وادي فاطمة الزراعية وتسليط الضوء على جهود المزارعين الذين يشكلون ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي.