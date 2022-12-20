"تعليم جازان" تدشن مبادرة "قادرون" لتحسين نتائج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للعام الثاني على التوالي مبادرة "قادرون" في نسختها الثانية، والهادفة لتحسين ورفع نتائج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، وذلك ضمن جهودها لتحسين العملية التعليمية وتجويدها، والرفع من مستويات تحصيل الطلبة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي على أهمية المرحلة الثانوية كونها تعد مرحلة فاصلة بين التعليم العام والتعليم الجامعي والمهني إضافة إلى سوق العمل، مبيناً حرص تعليم جازان على تحسين نتائج هذه المرحلة ورفع مستويات تحصيل الطلاب والطالبات.
وشدد" ملهي" على حرص تعليم جازان على تحسين نتائج طلبة المرحلة الثانوية في اختباري القدرات العامة والتحصيلي وإطلاق مبادرة قادرون للعام الثاني على التوالي بعد نجاحها في مرحلتها الأولى، مبيناً أن المبادرة تهدف لتحسين نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، وتوطين التدريب في المدارس، وبناء بيوت خبرة للقدرات والتحصيلي فيها، وتقويم عمل مكاتب التعليم والمدارس في القدرات والتحصيلي.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن 5 إدارات تعليمية ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، وإدارات الاختبارات والتوجيه الطلابي والنشاط الطلابي والتدريب، إضافة إلى 5 مكاتب تعليمية تابعة انطلقت للعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
وبينت الإدارة العامة أن الإدارات ومكاتب التعليم التابعة عملت منذ وقت مبكر على تشخيص الواقع وبناء الخطة العامة للإدارة، وإعداد حقائب تدريبية لاختباري القدرات والتحصيلي، ومتابعة مؤشرات الإنجاز وتحفيز المدارس المتميزة، إضافة إلى إعداد تقرير دوري عن المنجزات المحققة.
وبينت الإدارة العامة أن تلك المهام تضمنت أيضاً التهيئة النفسية والإعداد الجيد للطلاب والطالبات، ورفع نسبة المشاركين والمشاركات في الاختبارين بنسبة بلغت 100 ٪، إضافة إلى دراسة وتحليل نتائج الاختبارات المحاكية ومقارنتها بنتائج المؤشرات، وعمل مسابقات وأنشطة صفية لتنمية مهارات الطلبة في الاختبارين، ومتابعة تدريبهم على أساسياتهما، وتهيئة قاعات التدريب وتجهيزها.