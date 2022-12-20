"تعليم جازان" تدشن مبادرة "قادرون" لتحسين نتائج طلاب وطالبات المرحلة الثانوية

وشدد" ملهي" على حرص تعليم جازان على تحسين نتائج طلبة المرحلة الثانوية في اختباري القدرات العامة والتحصيلي وإطلاق مبادرة قادرون للعام الثاني على التوالي بعد نجاحها في مرحلتها الأولى، مبيناً أن المبادرة تهدف لتحسين نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيلي، وتوطين التدريب في المدارس، وبناء بيوت خبرة للقدرات والتحصيلي فيها، وتقويم عمل مكاتب التعليم والمدارس في القدرات والتحصيلي.