"تعليم الطائف" يشارك بـ18 فرصة استثمارية في الملتقى الاستثماري

عرضت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 18 فرصة استثمارية، وذلك في الملتقى الاستثماري الذي افتتحه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود، ونظمته غرفة الطائف بالتعاون مع وزارة الاستثمار، بحضور المدير العام للتعليم ومدراء بعض الجهات الحكومية، ومشاركة نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال.
واطلع محافظ الطائف على الفرص الاستثمارية التي شاركت بها تعليم الطائف في الملتقى؛ حيث تنوعت تلك الفرص ما بين فرص تربوية وتعليمية واجتماعية وتطوعية وتاريخية وعمرانية، تضمّنت تلك الفرص الاستثمارية في أندية الحي، ومركز الطائف العلمي، ومدينة الملك فهد الكشفية، ومتحف دار التوحيد، وتشغيل منفذ بيع التغذية في المدارس، وأراضي لإنشاء مدرسة أهلية والنقل التعليمي، ورائد العمل المجتمعي، وروافد الخير، والاستثمار النوعي للمؤهلات الأكاديمية العليا، والبرنامج التتبعي لرعاية الفائزين محليًّا، والتعليم الإلكتروني لتعليم أساسيات العلوم والرياضيات.
وأكّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف فهد بن ماجد الشريف، على أهمية الملتقيات الاستثمارية؛ لما لها من دور كبير في طرح أبرز الاستثمارات التي تجمع بين القطاع الحكومي والخاص، لخدمة الوطن في المشاريع المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى المساهمة في خلق الفرص الوظيفية من خلالها؛ كي يستفيد المواطن منها في هذه البلاد الطاهرة، مشيرًا إلى أن تعليم الطائف يمتلك مقومات استثمارية ناجحة وواعدة في عدد من الجوانب.