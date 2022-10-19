"تعليم الطائف" يشارك بـ18 فرصة استثمارية في الملتقى الاستثماري

وأكّد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف فهد بن ماجد الشريف، على أهمية الملتقيات الاستثمارية؛ لما لها من دور كبير في طرح أبرز الاستثمارات التي تجمع بين القطاع الحكومي والخاص، لخدمة الوطن في المشاريع المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى المساهمة في خلق الفرص الوظيفية من خلالها؛ كي يستفيد المواطن منها في هذه البلاد الطاهرة، مشيرًا إلى أن تعليم الطائف يمتلك مقومات استثمارية ناجحة وواعدة في عدد من الجوانب.