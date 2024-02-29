أمانة تبوك تطلق برنامجًا لتطوير الكوادر الهندسية

وقال مدير إدارة تطوير القدرات البشرية بالأمانة بندر بن محمد الجهني: إن البرنامج سيتضمن ورش عمل ودروات تدريب تخصصية ستنعكس بشكل إيجابي على تنمية قدرات الكوادر الهندسية في الأمانة وبلدياتها التابعة والرفع من مستوى مهاراتهم علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا.