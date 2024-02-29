أمانة تبوك تطلق برنامجًا لتطوير الكوادر الهندسية

أطلقت أمانة منطقة تبوك -ممثلة في الإدارة العامة للتميز والتواصل المؤسسي- برنامجًا شاملًا لتطوير الكوادر الهندسية؛ وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بأداء منسوبيها وتطوير قدراتهم الفنية.
وقال مدير إدارة تطوير القدرات البشرية بالأمانة بندر بن محمد الجهني: إن البرنامج سيتضمن ورش عمل ودروات تدريب تخصصية ستنعكس بشكل إيجابي على تنمية قدرات الكوادر الهندسية في الأمانة وبلدياتها التابعة والرفع من مستوى مهاراتهم علميًّا ومهنيًّا وإداريًّا.
وبيّن أن الأمانة استهلت برنامج التطوير بورشة عمل تدريبية حول "السلامة والصحة المهنية". وتأتي هذه الورشة، التي امتدت لثلاثة أيام، كافتتاحية لسلسلة البرامج وورش العمل التدريبية المقررة لعام 2024.
وأكد بندر الجهني أن الورشة شددت على ضرورة وأهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية كركيزة أساسية للحفاظ على سلامة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وتناولت الجلسات التفاعلية التعرف على المخاطر المحتملة في بيئة العمل، وتقنيات الوقاية من الحوادث، وأساليب إدارة الطوارئ بكفاءة.
كما ركزت الورشة على أهمية استخدام معدات الحماية الشخصية وتطبيق الإجراءات الصحية المتقدمة؛ مما يعكس التزام الأمانة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع منسوبيها. وتهدف الورشة إلى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية وتجهيز منسوبي الأمانة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم الجهني حديثه بأن هذه الورشة بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق رؤية الأمانة في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على الارتقاء بمستويات الأداء والمساهمة في تحقيق تطلعات المنطقة التنموية.