"تقنية بنات" الزلفي تختتم احتفالاتها باليوم الوطني 93

ونُظمت الفعاليات في عدد من المواقع داخل محافظة الزلفي، كحديقة الزيتونة؛ حيث نفذت برنامجها بالتعاون مع بلدية الزلفي، إضافة إلى زيارة مستشفى الزلفي العام؛ لمشاركة المرضى فرحتهم.