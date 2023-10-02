"تقنية بنات" الزلفي تختتم احتفالاتها باليوم الوطني 93

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالزلفي، الاثنين، فعالياتها احتفاءً باليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.
ونُظمت الفعاليات في عدد من المواقع داخل محافظة الزلفي، كحديقة الزيتونة؛ حيث نفذت برنامجها بالتعاون مع بلدية الزلفي، إضافة إلى زيارة مستشفى الزلفي العام؛ لمشاركة المرضى فرحتهم.
كما نظمت الكلية عددًا من الفعاليات الوطنية داخل الكلية، بمشاركة منسوباتها تضمنت مجموعة من البرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنيّة المتنوّعة، بمشاركة أولياء الأمور في الساحة الخارجية للكلية.
واختُتمت الفعاليات والبرامج الاحتفالية، بمسيرة خيول، بالتعاون مع إسطبل سامي الفهيد.