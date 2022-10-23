"السعودية للإدارة الصحية" ونادي تطوع الإداري يوقعان 5 اتفاقيات تعاون

فيما شكر رئيس نادي تطوع الإداري الصحي ورئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية، الأخصائي الأول ثامر بن عبدالله الدرعان، الدكتور الصاعدي؛ على تقديم الدعم للنادي. واستطرد: يعمل النادي وفق أهداف الرؤية للمشاركة في الوصول إلى مليون متطوع، ونبارك لأنفسنا هذا النجاح والتقدم وتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق توقيع شراكات مع عدة جهات، التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة للرقي بأعمالنا في مجال التطوع، ونهنئ كافة الفروع المتميزة بالتطوع على مستوى المملكة، ونبارك لهم التميز على مستوى المملكة بفروع الرياض والشرقية والمدينة المنورة، وجدة، وحائل.