"السعودية للإدارة الصحية" ونادي تطوع الإداري يوقعان 5 اتفاقيات تعاون

نظم نادي تطوع الإداري الصحي بالمملكة بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة الصحية؛ الحفل السنوي "بصمة خير" بفندق النوفتيل بالدمام؛ وذلك لتكريم الفروع المتميزة في التطوع على مستوى المملكة. وشهد الحفل توقيع العديد من الشراكات في جانب المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر الصاعدي، بأن التكريم استهدف تعزيز مفهوم العمل التطوعي، ويسعى لتطوير قدرات المتطوعين وإكسابهم الخبرات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع.
وأكد "الصاعدي" أن الشراكات التي تم توقيعها، وعددها خمس، للجمعية ممثلة في فرع المنطقة الشرقية، والنادي في جانب المسؤولية المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي والتدريب؛ دليل وعي القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث بالمساهمة في رؤية 2030 ودعم الرؤية للوصول إلى مليون متطوع؛ من خلال بناء الشراكات المستدامة التي تنعكس مخرجاتها على المجتمع بشكل عام وعلى المتطوع بشكل خاص، ونطمح في الجمعية ممثلة في النادي لتوقيع المزيد من الشراكات الهادفة.
واختتم الدكتور الصاعدي: فخور اليوم بتكريم خمسة فروع متميزة بالتطوع على مستوى المملكة، وهذه الجهود عمل عليها فريق متميز بالنادي بقيادة رئيس النادي سعادة الأستاذ ثامر بن عبدالله الدرعان، وفريق عمله، لهم مني الشكر والثناء على جهودهم المتواصلة ليلًا ونهارًا للرقي بمخرجات النادي على مستوى المملكة.
فيما شكر رئيس نادي تطوع الإداري الصحي ورئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالمنطقة الشرقية، الأخصائي الأول ثامر بن عبدالله الدرعان، الدكتور الصاعدي؛ على تقديم الدعم للنادي. واستطرد: يعمل النادي وفق أهداف الرؤية للمشاركة في الوصول إلى مليون متطوع، ونبارك لأنفسنا هذا النجاح والتقدم وتعزيز المشاركة المجتمعية عن طريق توقيع شراكات مع عدة جهات، التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة للرقي بأعمالنا في مجال التطوع، ونهنئ كافة الفروع المتميزة بالتطوع على مستوى المملكة، ونبارك لهم التميز على مستوى المملكة بفروع الرياض والشرقية والمدينة المنورة، وجدة، وحائل.
وشكر "الدرعان" في الختام كافة الزملاء بالنادي، ورؤساء فرق التطوع، ورؤساء الفروع للجمعية، والمتطوعين والمتطوعات؛ على جهودهم المباركة في العمل التطوعي. والشكر موصول كذلك لشركاء النجاح من كافة القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، على دعمهم المستمر لبرامج ومبادرات النادي الذي انعكس أثره بشكل جلي على تحقيق خمسة فروع التميز في التطوع على مستوى المملكة، وطموحنا جميع الفروع على مستوى المملكة بهمة أبطالهم.