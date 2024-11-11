محافظ خليص يستعرض مع رئيس القطاع الغربي للمياه الوطنية أبرز المشروعات المنفذة

التقى محافظ خليص رجاء بن دخيل الله السلمي بمقر المحافظة اليوم رئيس القطاع الغربي للمياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الزهراني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المشروعات الرأسمالية والتشغيلية للقطاعين المائي والبيئي المنفذة في المحافظة.
واطلع محافظ خليص على خطط الشركة في تنفيذ المشروعات المستقبلية وعددها تسعة مشروعات والمشروعات التشغيلية في المحافظة والبالغ عددها خمسة مشروعات والمنفذة وفق أعلى معايير الجودة والأداء. وناقش محافظ خليص خلال اللقاء متطلبات الأهالي وسير أعمال المشروعات المستقبلية والمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ونسب الإنجاز لكل مشروع ، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الأعمال ومضاعفة الجهود في تنفيذ المشروعات للقطاعين المائي والبيئي بالمحافظة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.