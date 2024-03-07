تزامنًا مع الاحتفال بـ"يوم التأسيس".. محافظ الطائف يزور "دار التوحيد"

وقال "الغامدي": إن اهتمام الحكومة الرشيدة منذ عهد المؤسس بهذه المدرسة، والمتابعة المستمرة من أبنائه البررة من بعده، ما هو إلا دليل على تميز هذه الدار وبمن كلّف بالعمل فيها، ومخرجاتها التعليمية، التي تقلّدت أعلى المناصب في مختلف القطاعات الحكومية.