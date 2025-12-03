الندوة العالمية تُشيد بجهود المملكة في تمكين ذوي الإعاقة في اليوم العالمي

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال رعاية وتمكين ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المملكة حققت نقلة نوعية في هذا المجال على المستويات الصحية والتعليمية والتشريعية والاجتماعية.