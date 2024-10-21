"تعليم مكة المكرمة" تُطلق "هاكاثون البرمجة الرياضية" بمشاركة 68 طالبًا وطالبة

في إطار الفعاليات المصاحبة لمعرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2025)، أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة "هاكاثون البرمجة الرياضية"، بمشاركة 68 طالبًا وطالبة.
ويُقام هذا الحدث للمرة الأولى، ويهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال البرمجة الرياضية، وتحفيز الطلاب على تطوير حلول برمجية لمشكلات رياضية باستخدام لغات البرمجة، مثل C++ وPython.
ويأتي الهاكاثون على مراحل متعددة، بدءًا بالتعريف بالبرمجة الرياضية، مرورًا بتعلم أساسيات بايثون، وصولاً إلى البرمجة المتقدمة، ثم حل التحديات عبر منصة Codeforces، وانتهاء بتحدي الهاكاثون النهائي الذي يقام عبر الموقع الإلكتروني.
ويُعدُّ هذا الحدث منصة لتأهيل الطلاب والطالبات للمشاركة في المسابقات البرمجية الوطنية والدولية، مثل مسابقة "أذكى الوزارية"، مع إعداد فريق قادر على المنافسة عالميًّا.
ويهدف الهاكاثون إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وسرعة اتخاذ القرار، وحل المشكلات البرمجية؛ ما يعكس التزام تعليم مكة بدعم وتنمية مواهب الطلبة في المجالات التقنية والرياضية.