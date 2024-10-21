"تعليم مكة المكرمة" تُطلق "هاكاثون البرمجة الرياضية" بمشاركة 68 طالبًا وطالبة

ويأتي الهاكاثون على مراحل متعددة، بدءًا بالتعريف بالبرمجة الرياضية، مرورًا بتعلم أساسيات بايثون، وصولاً إلى البرمجة المتقدمة، ثم حل التحديات عبر منصة Codeforces، وانتهاء بتحدي الهاكاثون النهائي الذي يقام عبر الموقع الإلكتروني.