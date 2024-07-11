"سلامة قلبك تهمنا".. فعالية في واجهة روشن بالرياض

أطلقت جمعية رعاية مرضى القلب (قلبي) فعالية "سلامة قلبك تهمنا" بالتعاون مع عدد من الشركاء وذلك في واجهة روشن بالرياض.
وشارك بالفعالية 30 متطوعًا، تنوعت مشاركتهم بين التنظيم والتمريض والتوعية بأهمية الاهتمام بصحة القلب، واشتملت الفعالية على فحوصات مجانية، واستشارات طبية حول مشاكل القلب وصحته، وقياس العلامات الحيوية.
وتم التعريف بخدمات الجمعية التي تقدم للمستفيدين وتوزيع المواد التوعوية التي تحتوي على معلومات حول الأمراض القلبية وكيفية الوقاية من الأمراض القلبية، وشهدت الفعالية إقبالاً من الزوار حيث استفاد منها 300 شخص.