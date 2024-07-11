"سلامة قلبك تهمنا".. فعالية في واجهة روشن بالرياض

وتم التعريف بخدمات الجمعية التي تقدم للمستفيدين وتوزيع المواد التوعوية التي تحتوي على معلومات حول الأمراض القلبية وكيفية الوقاية من الأمراض القلبية، وشهدت الفعالية إقبالاً من الزوار حيث استفاد منها 300 شخص.