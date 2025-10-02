من نيوم إلى القدية.. متوسطة أحد بالأفلاج تحتفي باليوم الوطني بمشاريع تنموية كبرى

واستهل الحفل بكلمة مدير المدرسة الأستاذ عبدالله الحديبي، الذي أكد أن اليوم الوطني محطة تاريخية نستذكر فيها جهود الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في توحيد البلاد، وما تحقق من إنجازات كبرى في عهد القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التعليم شريك أساسي في تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال.