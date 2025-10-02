من نيوم إلى القدية.. متوسطة أحد بالأفلاج تحتفي باليوم الوطني بمشاريع تنموية كبرى

شهدت متوسطة أحد بمحافظة الأفلاج اليوم احتفالاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني الـ95، جسّد روح الانتماء والاعتزاز بمسيرة الوطن. وحضر الحفل محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، ومستشار مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض محمد البشر، وعدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور.
واستهل الحفل بكلمة مدير المدرسة الأستاذ عبدالله الحديبي، الذي أكد أن اليوم الوطني محطة تاريخية نستذكر فيها جهود الملك المؤسس عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في توحيد البلاد، وما تحقق من إنجازات كبرى في عهد القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن التعليم شريك أساسي في تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال.
وتنوعت فقرات البرنامج لتشمل عروضاً طلابية وطنية جسّدت مشاعر الفخر، فيما خُصصت فقرة لعرض المشاريع التنموية العملاقة التي تجسد رؤية المملكة 2030، حيث سلط الطلاب الضوء على مشروع نيوم بوصفه بوابة المستقبل ومدينة ذكية عالمية، ومشروع القدية كوجهة سياحية وترفيهية رائدة، إضافة إلى حديقة الملك سلمان في الرياض التي تُعد من أكبر المشاريع البيئية والثقافية في العالم.
وأشاد الحضور بطريقة عرض الطلاب للمشاريع، مؤكدين أن ما قُدم يرسّخ الاعتزاز بما تشهده المملكة من تطور ونمو في مختلف المجالات، ويعكس حرص وزارة التعليم على توعية الطلاب بأهمية هذه المنجزات الوطنية.
واختتم الحفل وسط تفاعل واسع من الحضور، الذين ثمّنوا حسن التنظيم وتنوع الفقرات، معتبرين أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح المواطنة، وتؤكد الدور المهم للمدارس في غرس القيم الوطنية ونقل الإنجازات التنموية إلى وعي الطلاب والمجتمع.